Ривлин снял ограничения с освобожденного Ольмерта

Президент Реувен Ривлин объявил о снятии с экс-премьера Эхуда Ольмерта стандартных ограничений, наложенных на него в связи с его условно-досрочным освобождением из тюрьмы "Маасиягу" в Рамле, которую он покинул 2 июля, отбыв в ней 16 месяцев.
Таким образом, глава государства одобрил запрос адвокатов бывшего премьер-министра. В опубликованном заявлении Ривлина говорится, что он "ограничит наказание Ольмерта лишь временем, проведенным им в тюрьме".
Напомним, что бывший глава Кабмина провел за решеткой две трети от своего 27-месячного срока, который он начал отбывать в феврале 2016 года. В прошлый четверг комиссия по условно-досрочному освобождению вынесла решение о досрочном освобождении Ольмерта за хорошее поведение, а государственная прокуратура не стала обжаловать это решение.
Стоит отметить, что на бывших заключенных в Израиле налагается ряд ограничений, в частности им запрещается покидать пределы страны, а также они обязаны дважды в неделю отчитываться перед полицейским офицером по условно-досрочному освобождению и проводить еженедельные встречи с соцработниками Управления тюрем. За невыполнение этих требований они могут вернуться в тюрьму.
Как пояснили в канцелярии президента, столь милосердный поступок "будет зависеть от того, совершит ли Ольмерт другое преступления до конца своего первоначального приговора", кроме того, решение Ривлина не отменяет обвинений в "моральном упадке", из-за которого Ольмерту запрещается занимать политические должности в течение 7 лет с момента его освобождения.