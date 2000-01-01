Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








С 1 октября Каталония может объявить о независимости | Фото: Thinkstock05.07 12:16   MIGnews.com

С 1 октября Каталония может объявить о независимости

В том случае, если на референдуме этой осенью большинство жителей испанской Каталонии выскажутся за независимость от Мадрида, регион сразу же объявит о независимости и отделится от королевства, несмотря на все возражения испанских властей. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей коалиции в региональном парламенте.

"Если большинство голосов будет за создание каталонской республики, очевидно, что независимость должна быть объявлена немедленно", - сказала член входящей в сепаратистскую коалицию партии "Кандидаты за народное единство" Габриэла Серра в Барселоне.

Стоит отметить, что Каталония обеспечила себе такой вариант после того, как коалиция подала закон, направленный на выход региона из правовой системы Испании, чтобы избежать всех юридических и практических вызовов по организации референдума. Голосование по законопроекту состоится в конце августа.

В противном же случае, добавиа Серра, если на плебисците 1 октябре победит вариант "нет" будут назначены новые региональные выборы.

Члены проправительственной Консервативной партии премьер-министра Мариано Рахоя в местном парламенте уже назвали планы коалиции "государственным переворотом под маской демократии".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:25
Девушка пыталась сброситься с моста на шоссе Аялон
11:53
БАГАЦ запретил сносить дом убийц Абу Хдейра
11:52
Виновных в крушении MH17 в Донбассе осудят в Нидерландах
10:54
Ривлин снял ограничения с освобожденного Ольмерта
10:52
В Триполи ракета попала по пляжу: есть жертвы
10:44
В Италии на поле появился огромный портрет Путина
10:15
Иерусалим: Брат и кузен несколько лет насиловали сестру
09:46
Один вечер, три победы
09:40
В Италии проводят широкомасштабную облаву на мафиози
09:29
Выведенные в Израиле хризантемы назвали именем Нарендры Моди
09:29
Полиция перекрыла шоссе Аялон
09:04
Египет отменил визит Махмуда Аббаса
08:28
"Израиль должен готовиться ко дням после Аббаса"
08:07
Катар ответил на ультиматум арабских государств
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus