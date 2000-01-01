05.07 12:16 MIGnews.com

С 1 октября Каталония может объявить о независимости

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В том случае, если на референдуме этой осенью большинство жителей испанской Каталонии выскажутся за независимость от Мадрида, регион сразу же объявит о независимости и отделится от королевства, несмотря на все возражения испанских властей. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей коалиции в региональном парламенте."Если большинство голосов будет за создание каталонской республики, очевидно, что независимость должна быть объявлена немедленно", - сказала член входящей в сепаратистскую коалицию партии "Кандидаты за народное единство" Габриэла Серра в Барселоне.Стоит отметить, что Каталония обеспечила себе такой вариант после того, как коалиция подала закон, направленный на выход региона из правовой системы Испании, чтобы избежать всех юридических и практических вызовов по организации референдума. Голосование по законопроекту состоится в конце августа.В противном же случае, добавиа Серра, если на плебисците 1 октябре победит вариант "нет" будут назначены новые региональные выборы.Члены проправительственной Консервативной партии премьер-министра Мариано Рахоя в местном парламенте уже назвали планы коалиции "государственным переворотом под маской демократии".