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У ЦАХАЛа есть ответ на иранские ракеты в Ливане | Фото: Israel Defense Forces/Flickr05.07 13:51   MIGnews.com

У ЦАХАЛа есть ответ на иранские ракеты в Ливане

Начальник Генштаба ЦАХАЛА генерал Гади Айзенкот выступил на заседание комитета по обороне Кнессета.

Комментируя сообщения о строительстве иранских ракетных фабрик в Ливане Айзенкот сказал: “Это - наш главный приоритет. Речь идет об очень ограниченных возможностях, и мы работаем над тем, чтобы разрешить эту проблему без сползания в эскалацию. В распоряжении ЦАХАЛа сегодня такие оперативные и разведывательные возможности,которых не было с момент его основания”.

Айзенкот сказал, что “проект точности” - совместное предприятие Ирана, Сирии и “Хизбаллы” - в топе угроз Израилю: “Сегодня мы говорим об очень ограниченных возможностях, и не надо раздувать это за рамки соответствующих пропорций. Мы постоянно работаем против этого проекта, используя широкий набор инструментов”.

Айзенкот подчеркнул: “Экзамен для армии - это экзамен наших врагов.На настоящий момент я не распознаю с их стороны желания инициировать конфликт,но ЦАХАЛ готовится к подобному сценарию”.

Айзенкот также заявил, что через 11 лет после окончания Второй Ливанской Войны “на границе с Ливаном - хорошая ситуация в области безопасности”, и это время было “с пользой использовано для масштабного расширения возможностей армии”.

В то же время Айзенкот признал, что “Хизбалла” постоянно нарушает резолюцию 1701 Совета Безопасности, размещая вооружения и боевиков в зоне жилой застройки и среди гражданского населения.
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