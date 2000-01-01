05.07 13:51 MIGnews.com

У ЦАХАЛа есть ответ на иранские ракеты в Ливане

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Начальник Генштаба ЦАХАЛА генерал Гади Айзенкот выступил на заседание комитета по обороне Кнессета.Комментируя сообщения о строительстве иранских ракетных фабрик в Ливане Айзенкот сказал: “Это - наш главный приоритет. Речь идет об очень ограниченных возможностях, и мы работаем над тем, чтобы разрешить эту проблему без сползания в эскалацию. В распоряжении ЦАХАЛа сегодня такие оперативные и разведывательные возможности,которых не было с момент его основания”.Айзенкот сказал, что “проект точности” - совместное предприятие Ирана, Сирии и “Хизбаллы” - в топе угроз Израилю: “Сегодня мы говорим об очень ограниченных возможностях, и не надо раздувать это за рамки соответствующих пропорций. Мы постоянно работаем против этого проекта, используя широкий набор инструментов”.Айзенкот подчеркнул: “Экзамен для армии - это экзамен наших врагов.На настоящий момент я не распознаю с их стороны желания инициировать конфликт,но ЦАХАЛ готовится к подобному сценарию”.Айзенкот также заявил, что через 11 лет после окончания Второй Ливанской Войны “на границе с Ливаном - хорошая ситуация в области безопасности”, и это время было “с пользой использовано для масштабного расширения возможностей армии”.В то же время Айзенкот признал, что “Хизбалла” постоянно нарушает резолюцию 1701 Совета Безопасности, размещая вооружения и боевиков в зоне жилой застройки и среди гражданского населения.