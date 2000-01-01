05.07 13:06 MIGnews.com

"Израильтяне ценят диаспору за их тугие кошельки"

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Президент Израиля Реувен Ривлин решил приоткрыть ящик Пандоры истинной природы отношений Израиля с тфуцой – еврейской диаспорой в других странах."Многие из нас до сих пор не считают укрепление отношений между Израилем и диаспорой основой существования еврейского народа, миссией, которая стала частью нашего долга перед Израилем как государством еврейского народа. Израильские евреи видят целью диаспоры укрепление алии или, грубо говоря, тугие кошельки", - заявил он на конференции "Макор Ришон" 4 июля."Это вызов не только нашим братьям и сестрам из диаспоры. Это вызов светскому сионизму, это вызов общине харедим, это вызов национальной религиозной общине, включая хардаль и их лидеров", - добавил президент."В основе взаимоотношений между различными частями еврейского народа – где бы они ни находились, - приходится придерживаться простого требования: взаимной ответственности, приверженности безопасности, свободе и благополучию нашего народа. Это требование заботиться, опекать, как это может быть только внутри семьи, делает нас больше, нежели суммой отдельно взятых частичек", - считает Ривлин.Глава государства призвал не допускать резких разногласий между различными составляющими еврейского народа и возвести идею взаимной ответственности в аксиому.Но в то же время он выразил сомнения, что правительству удастся найти компромисс в вопросе гиюра, который стал очередным камнем преткновения на пути широкой коалиции Биньямина Нетаниягу.