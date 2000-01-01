В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
В Кремле ожидают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в рабочем ключе, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Первая встреча, первое знакомство двух президентов, вот, наверное, главное в этой встрече", – заявил Песков в ответ на вопрос о приоритетах этих переговоров для Кремля.
Как передают РИА Новости, по словам Пескова, рабочий диалог между лидерами России и США "жизненно необходим для всего мира".
Он поможет повысить эффективность решения "критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня".
Песков рассказал, что встреча лидеров будет полноформатной, однако ограниченной по времени.
"Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал – предтеч и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине", – добавил пресс-секретарь.
При этом, по словам Пескова, переговоры станут хорошей возможностью повторить позицию России по безальтернативности минских соглашений и необходимости прекращения провокаций украинских войск в Донбассе.
Также лидеры обсудят сирийское урегулирование, взаимодействие Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом.
С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону. Первая личная встреча президентов двух стран состоится 7 июля на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. В Кремле отмечали, что лидеры обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, ситуацию в Сирии и на Украине, а также ряд двусторонних тем.