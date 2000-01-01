05.07 19:25 MIGnews.com

В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа

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В Кремле ожидают, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в рабочем ключе, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Первая встреча, первое знакомство двух президентов, вот, наверное, главное в этой встрече", – заявил Песков в ответ на вопрос о приоритетах этих переговоров для Кремля.Как передают РИА Новости, по словам Пескова, рабочий диалог между лидерами России и США "жизненно необходим для всего мира".Он поможет повысить эффективность решения "критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня".Песков рассказал, что встреча лидеров будет полноформатной, однако ограниченной по времени."Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое он, кстати, неоднократно озвучивал – предтеч и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине", – добавил пресс-секретарь.При этом, по словам Пескова, переговоры станут хорошей возможностью повторить позицию России по безальтернативности минских соглашений и необходимости прекращения провокаций украинских войск в Донбассе.Также лидеры обсудят сирийское урегулирование, взаимодействие Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом.С начала года Путин и Трамп уже трижды общались по телефону. Первая личная встреча президентов двух стран состоится 7 июля на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. В Кремле отмечали, что лидеры обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, ситуацию в Сирии и на Украине, а также ряд двусторонних тем.