В России вскоре начнется разработка сверхтяжелой ракеты
В ближайшие недели в "Роскосмосе" может быть принято решение о проектировании новой сверхтяжелой ракеты-носителя, передает "Политика Сегодня".
Источники в космической отрасли отмечают, что эскизное проектирование может начаться уже в ближайшие недели.
На проектирование уйдет от полутора до двух лет. За это время разработчики определятся с обликом новой ракеты, ее техническими характеристиками, а также укажут задачи, для которых она будет предназначена.
Ранее стало известно, что первый пуск отечественной сверхтяжелой ракеты планируется провести не позднее 2028 года.