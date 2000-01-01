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В России вскоре начнется разработка сверхтяжелой ракеты | Фото: Thinkstock05.07 22:19   MIGnews.com

В России вскоре начнется разработка сверхтяжелой ракеты

В ближайшие недели в "Роскосмосе" может быть принято решение о проектировании новой сверхтяжелой ракеты-носителя, передает "Политика Сегодня".

Источники в космической отрасли отмечают, что эскизное проектирование может начаться уже в ближайшие недели.

На проектирование уйдет от полутора до двух лет. За это время разработчики определятся с обликом новой ракеты, ее техническими характеристиками, а также укажут задачи, для которых она будет предназначена.

Ранее стало известно, что первый пуск отечественной сверхтяжелой ракеты планируется провести не позднее 2028 года.
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