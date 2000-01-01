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05.07 15:19   MIGnews.com

"Все кругом рушится, но Израиль процветает"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на конференции издания Макор Ришон.

Говоря об экономической ситуации в Израиле, премьер сказал: “Мы открыли экономику, понизили безработицу до самого низкого в истории уровня, мы создаем путь с двусторонним движением на мировые рынки, и мы вкладываем такие деньги в развитие инфраструктуры, которые не снились и Европе. Мы не вернемся в экономику партии Мапай”

Нетаниягу добавил: “Не случайно, что Израиль процветает в тот момент, когда повсюду в регионе - коллапс. вы думаете, что это - случайное совпадение? Нет, нам удалось модернизировать наши политические, военные и экономические возможности”.
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