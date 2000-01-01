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YouTube 05.07 15:50   MIGnews.com

Кац: связь евреев с Иерусалимом сильнее резолюций ЮНЕСКО

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац прокомментировал принятие новой антиизраильской резолюции ЮНЕСКО:

"ЮНЕСКО не помогут никакие резолюции. Иерусалим - столица Израиля, столица еврейского народа. Связь еврейского народа с Иерусалимом существует на протяжении тысячелетий. Так было и так будет. Я намерен и далее предпринимать шаги, направленные на укрепление столицы и расширение границ Иерусалима. Это и будет нашим ответом на резолюции и другие подобные попытки поставить под сомнение эту связь. Статус Иерусалима незыблем", -заявил министр.

"Связь еврейского народа с Иерусалимом сильнее решений ЮНЕСКО и любых других организаций", - подчеркнул Исраэль Кац.

Напомним, что во вторник, 4 июля, 10 стран проголосовали за принятие резолюции ЮНЕСКО о том, что Израиль является "оккупирующей державой" в Иерусалиме, а также раскритиковали археологические раскопки в городе.
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