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YouTube 05.07 16:24   MIGnews.com

Доклад: Сауды финансируют экстремистов в Британии

Власти Саудовской Аравии являются главными иностранными покровителями исламского экстремизма в Великобритании. Об этом утверждается в докладе британского аналитического центра Общество Генри Джексона.

Так, авторы исследования отмечают значительное влияние, которое оказывает финансирование из-за рубежа на распространение исламского экстремизма - в том числе на деятельность радикальных проповедников и джихадистских группировок - в Британии.

Аналитический центр, специализирующийся на международной политике, призвал провести публичное расследование предполагаемой связи Саудов и других стран Персидского залива с экстремистами, находящимися в Соединенном Королевстве.

В свою очередь посольство Саудовской Аравии в Лондоне назвало данные утверждения "абсолютно лживыми".

Британские исследователи отмечают, что суннитские страны Персидского залива и Иран оказывают финансовую поддержку мечетям и исламским образовательным учреждениям, которые принимали экстремистских проповедников и были связаны с распространением экстремистских материалов.

В верхней части этого списка, по мнению авторов, находится Саудовская Аравия - один из ближайших союзников Британии на Ближнем Востоке и крупнейший торговый партнер.

В докладе с примерами демонстрируется, как частные лица и организации участвуют в продвижении "нелиберальной, фанатичной идеологии ваххабизма", передает BBC News.
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