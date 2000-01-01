05.07 17:51 MIGnews.com

ЮНЕСКО назначит террориста управлять Пещерой Патриархов?

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Осужденный террорист Тайсир Абу Санина может получить власть над Пещерой Патриархов, если соответствующее решение примет ЮНЕСКО в пятницу, 7 июля.К слову, в интернете появился короткий видеоролик, в котором мэр Хеврона (Абу Санина) он рассказывает о том, как собирался убить как можно больше людей во время бойни в Бейт-Хадасса в мае 1980 года.Кроме того, градоначальник отметил, что планировал свое нападение на протяжении 8 месяцев и планировал убить как солдат ЦАХАЛа, так и мирных израильтян.Напомним, что жертвами теракта в 1980 году стали 6 человек и 20 получили ранения. Всех террористов, участвовавших в нападении приговорили к пожизненному заключению, однако были освобождены во время обменов заключенными в 1980-х годах.Несмотря на это, ожидается, что ЮНЕСКО передаст управление Пещерой Патриархов Абу Санине в качестве представителя руководства ПА.