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YouTube 05.07 17:51   MIGnews.com

ЮНЕСКО назначит террориста управлять Пещерой Патриархов?

Осужденный террорист Тайсир Абу Санина может получить власть над Пещерой Патриархов, если соответствующее решение примет ЮНЕСКО в пятницу, 7 июля.
К слову, в интернете появился короткий видеоролик, в котором мэр Хеврона (Абу Санина) он рассказывает о том, как собирался убить как можно больше людей во время бойни в Бейт-Хадасса в мае 1980 года.



Кроме того, градоначальник отметил, что планировал свое нападение на протяжении 8 месяцев и планировал убить как солдат ЦАХАЛа, так и мирных израильтян.
Напомним, что жертвами теракта в 1980 году стали 6 человек и 20 получили ранения. Всех террористов, участвовавших в нападении приговорили к пожизненному заключению, однако были освобождены во время обменов заключенными в 1980-х годах.

Несмотря на это, ожидается, что ЮНЕСКО передаст управление Пещерой Патриархов Абу Санине в качестве представителя руководства ПА.
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