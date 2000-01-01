05.07 18:35 MIGnews.com

Конгрессмена США отчитали за "репортаж" из газовой камеры

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Представители музея Аушвица в Освенциме обрушились с критикой на конгрессмена США Клея Хиггинса, который во время посещения музея записал короткое видео из бывшей газовой камеры.О своем недовольстве руководство Аушвица написало в микроблоге Twitter:"Бывшая газовая камера - это не сцена, а историческое место, где необходимо хранить молчание".Сообщается, что в опубликованном пятиминутном видео конгрессмен переходит из одного помещения музея в другое и говорит о зверствах, которые происходили в камерах концлагеря. В какой-то момент он заходит в одну из газовых камер и рассказывает, что в ней происходило."Вот почему наши военные должны быть непобедимыми", - резюмировал Клей Хиггинс.Представители музея заявили, что разговаривать в газовых камерах крайне нежелательно. У входа в музей размещена памятная доска с надписью, призывающую посетителей хранить молчание."Каждый имеет право на личное восприятие [увиденного]. Однако, находясь внутри газовой камеры, необходимо хранить почтительную тишину", - говорится в заявлении музея.Помимо руководства Аушвица политика осудили и другие пользователи социальных сетей за опубликованное республиканцем видео из газовой камеры.