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YouTube 05.07 18:35   MIGnews.com

Конгрессмена США отчитали за "репортаж" из газовой камеры

Представители музея Аушвица в Освенциме обрушились с критикой на конгрессмена США Клея Хиггинса, который во время посещения музея записал короткое видео из бывшей газовой камеры.

О своем недовольстве руководство Аушвица написало в микроблоге Twitter:

"Бывшая газовая камера - это не сцена, а историческое место, где необходимо хранить молчание".

Сообщается, что в опубликованном пятиминутном видео конгрессмен переходит из одного помещения музея в другое и говорит о зверствах, которые происходили в камерах концлагеря. В какой-то момент он заходит в одну из газовых камер и рассказывает, что в ней происходило.

"Вот почему наши военные должны быть непобедимыми", - резюмировал Клей Хиггинс.

Представители музея заявили, что разговаривать в газовых камерах крайне нежелательно. У входа в музей размещена памятная доска с надписью, призывающую посетителей хранить молчание.



"Каждый имеет право на личное восприятие [увиденного]. Однако, находясь внутри газовой камеры, необходимо хранить почтительную тишину", - говорится в заявлении музея.

Помимо руководства Аушвица политика осудили и другие пользователи социальных сетей за опубликованное республиканцем видео из газовой камеры.
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