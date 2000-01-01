В Иерусалиме построят 800 новых единиц жилья

Иерусалимская муниципальная комиссия по планированию и строительству утвердила программу строительства 800 единиц жилья в столичных районах Писгат-Зеэв, Неве Яаков, Рамот и Гило, как сообщает Аруц Шева.
Также на утверждение арабскому населению будут передан план строительства 114 единиц в Восточном Иерусалиме.
Во второй половине дня, мэр Иерусалима Нир Баркат комментируя инициативу, заявил, что он стремится дать возможность молодым людям строить свою жизнь в Иерусалиме.
Он также подчеркнул, что "строительство в израильской столице является важным и будет продолжаться в полную силу, тем самым давая молодежи возможность Иерусалима построить в нем свое будущее и укрепить столицу".