05.07 18:59 MIGnews.com

В Иерусалиме построят 800 новых единиц жилья

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Иерусалимская муниципальная комиссия по планированию и строительству утвердила программу строительства 800 единиц жилья в столичных районах Писгат-Зеэв, Неве Яаков, Рамот и Гило, как сообщает Аруц Шева.Также на утверждение арабскому населению будут передан план строительства 114 единиц в Восточном Иерусалиме.Во второй половине дня, мэр Иерусалима Нир Баркат комментируя инициативу, заявил, что он стремится дать возможность молодым людям строить свою жизнь в Иерусалиме.Он также подчеркнул, что "строительство в израильской столице является важным и будет продолжаться в полную силу, тем самым давая молодежи возможность Иерусалима построить в нем свое будущее и укрепить столицу".