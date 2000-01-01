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YouTube 05.07 19:39   MIGnews.com

Премьер-министр по ошибке назвал себя президентом

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время встречи с депутатами национального собрания оговорился, назвав себя президентом Франции.

Об этом сообщает BFM TV в среду, 5 июля.

Отмечается, что один из политиков обратился к Филиппу, отметив, что он (глава правительства – ред.) вступает в должность в непростое для страны время. В свою очередь, Эдуар Филипп в ходе своего ответа депутату оговорился в середине своей речи.

"Вы, господин депутат, опасаетесь, что я, как прези... Простите, как премьер-министр", — заявил Филипп.

Впоследствии он отметил, что правительство справится со всеми задачами.
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