05.07 20:38 MIGnews.com

Нетаниягу заблокировал "Закон Бейт-Эля"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу наложил вето на "Закон Бейт-Эля", который должен был быть представлен для обсуждения членами Комитета министров по вопросам законодательства в ближайшее воскресенье.В законопроекте, инициированном депутатами Кнессета Бецалелем Смотричем и Йоавом Кишем, главой парламентского лобби "Эрец Исраэль", от министров правительства требуют сдержать свое обещание относительно строительства новых 300 единиц жилья в Бейт-Эль.Премьер-министр неоднократно обещал построить новые дома, однако за последние 5 лет никакого сдвига по данному вопросу так и не произошло.Однако "Закон Бейт-Эля" был снят с повестки дня министерской комиссии, несмотря на широкую поддержку среди депутатов Кнессета.