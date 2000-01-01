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flickr 05.07 20:38   MIGnews.com

Нетаниягу заблокировал "Закон Бейт-Эля"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу наложил вето на "Закон Бейт-Эля", который должен был быть представлен для обсуждения членами Комитета министров по вопросам законодательства в ближайшее воскресенье.

В законопроекте, инициированном депутатами Кнессета Бецалелем Смотричем и Йоавом Кишем, главой парламентского лобби "Эрец Исраэль", от министров правительства требуют сдержать свое обещание относительно строительства новых 300 единиц жилья в Бейт-Эль.

Премьер-министр неоднократно обещал построить новые дома, однако за последние 5 лет никакого сдвига по данному вопросу так и не произошло.


Однако "Закон Бейт-Эля" был снят с повестки дня министерской комиссии, несмотря на широкую поддержку среди депутатов Кнессета.
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