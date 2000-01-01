06.07 06:31 MIGnews.com

Новый закон о дополнительной защите для жертв педофилов

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Кнессет принял в первом чтении законопроект депутата Ифат Шаша-Битон (“Кулану”), призванный защитить несовершеннолетних жертв сексуального насилия в один из самых сложных, травмирующих и унизительных для них периодов: во время судебного разбирательства в отношении их мучителей. Законопроект поддержали Давид Битан (“Ликуд”), Яаков Марги (ШАС), Карин Эльхарар (“Еш Атид”), Михаль Розин (МЕРЕЦ) и другие.Законопроект разработан на основе опыта применения закона о даче показаний, а также на основе результатов исследования, проведенного факультетом социальной работы и здравоохранения Хайфского университета в 2014 году. В ходе исследования изучалось, как дети справляются с дачей показаний, и какие последствия эта процедура имеет для их психики и душевного состояния.Выводы специалистов не были неожиданными: адаптация процесса дознания к возрастным особенностям маленьких жертв позволяет гораздо больше дел довести до приговора, получать гораздо более четкие и подробные показания, повышает процент раскрываемости преступлений сексуального характера против детей, и при этом минимизирует ущерб для пострадавших.Законопроект указывает, что дача показаний ребенком будет производиться в течение одного дня и без перерывов на другие обсуждения, с учетом блага ребенка. Запрещен допрос ребенка, пережившего сексуальное насилие, обвиняемым в нападении на него. В определенных случаях не будет допускаться даже присутствие обвиняемого в зале заседаний, и задавать ребенку вопросы будет иметь право только адвокат защиты. При этом суд будет требовать принимать во внимание возраст и состояние ребенка при формулировании вопросов и в особых случаях будет прекращать допрос пострадавшего представителем насильника.При даче показаний ребенком будет присутствовать следователь по работе с несовершеннолетними, даже если сам он еще не выступал перед судом. Это позволит минимизировать психологический ущерб для жертвы насилия. Законопроект также обязывает уважать право ребенка на присутствие близкого ему взрослого при даче показаний, даже если этот ребенок не был жертвой насилия, а выступает в качестве свидетеля.“Этим законом будут закреплены стандарты, принятые во многих странах мира с целью защиты прав ребенка, - пояснила Ифат Шаша-Битон. - Такие преступления убивают детские души, и следует относиться к ним соответственно. Правоохранительные органы и судебную систему необходимо усовершенствовать, чтобы преступники, посягающие на детей, не избегали суда и наказания. И я надеюсь, что наказания за подобные преступления будут ужесточены”.