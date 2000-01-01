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Арабские страны не ввели новых санкций против Катара | Фото: Thinkstock05.07 21:31   MIGnews.com

Арабские страны не ввели новых санкций против Катара

Четыре арабские страны, которые ранее объявили бойкот Катару, подтвердили свои требования к Дохе, однако не стали ужесточать санкции против эмирата, отложив данный вопрос до следующих консультаций.

В среду, 5 июля, в Каире состоялось совещание глав МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна по кризису вокруг Катара.

"Позиция четырех государств основывается на необходимости соблюдения международных договоренностей, конвенций и резолюций, принципов, закрепленных в уставах ООН, Организации исламского сотрудничества, Лиги арабских государств, соглашений о борьбе с международным терроризмом", — говорится в итоговом заявлении государств.

Кроме того, страны Сауды, Египет, ОАЭ и Бахрейн призвали Доху бороться с терроризмом во всех его проявлениях, пресекать финансирование террористов и предоставление им убежища.

Также арабская четверка потребовала "прекратить подстрекательство к насилию", воздержаться от вмешательства во внутренние дела и поддержки незаконных формирований.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр добавил, что квартет продолжит политический и экономический бойкот Катара.

Что касается любых дополнительных мер в отношении Дохи, по словам Аль-Джубейра, они будут предприняты только после новых консультаций.
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