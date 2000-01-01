05.07 21:53 MIGnews.com

В ООН рассказали, во сколько обойдется восстановление Мосула

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Стоимость восстановления базовой инфраструктуры иракского Мосула будет превышать $1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на координатора миротворческой миссии ООН в Ираке Лиза Гранде.По словам координатора, ущерб городу от действий террористов организации "Исламское Государство" (ISIS) оказался гораздо серьезнее ожидаемого, а урон западной части города — более обширным, чем восточной.Также Лиза Гранде отметила, что стабилизация ситуации в Восточном Мосуле может быть обеспечена в течение двух месяцев, в то время, как в западной части это может занять более года. Кроме того, в долгосрочной перспективе реконструкция будет стоить "миллиарды долларов".