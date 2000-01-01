05.07 07:16 MIGnews.com

В финал праймериз Аводы вышли Перец и Габай

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4 июля около 30 тысяч активистов главной израильской оппозиционной партии, Авода, проголосовали на выборах руководства партии.В первом туре праймериз победили бывший глава Гистадрута, бывший министр обороны Израиля Амир Перец и бывший министр окружающей среды Ави Габай.За Переца проголосовали 32% членов партии, за Габая - 27%. Нынешний лидер, Ицхак Герцог, получил лишь 16%.Избирательный комитет партии вынес решение о втором туре выборов, поскольку ни один из кандидатов не получил 40% в первом туре, как того требует устав партии.В выборах приняли участие 30 998 членов партии (из 52 505, обладающих правом голоса). В выборах участвовали еще четыре кандидата. Эрель Марголит получи 16,7% голосов, Хаим Бар-Лев -6,9%, Авнер Бен-Закен - 0,18% (56 голосов) и Ход Крови - 0,16% (8 голосов).Герцог, комментируя итоги выборов заявил: “Члены партии сказали свое слово и я уважаю их решение. Я поздравляю Амира Переца и Ави Габая, вышедших во второй раунд, и желаю им успехов. Я очень сожалею о таком результате. Я сожалею об этом на личном, политическом и идеологическом уровне”.Амир Перец заявил: “Я убежден в своей победе во втором раунде, по окончании которого мы начнем кампанию по замене правительства Нетаниягу. Я горжусь десятками тысяч членов Аводы, принявших участие в этом празднике демократии. Я также хочу поблагодарить Ицхака Герцога за четыре года руководства партией и огромные достижения на последних выборах в Кнессет”.Габай сказал своим поклонникам: “Вы доказали, что умеете найти правильный фокус и принять новую личность. Члены Аводы приняли меня с огромной любовью. Сегодня вы доказали , что Авода - по настоящему открытая партия”.