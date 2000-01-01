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kremlin.ru 05.07 07:22   MIGnews.com

Россия продлила продэмбарго до конца 2018 года

Правительство России согласно президентскому указу продлило срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран Запада, наложивших санкции против Москвы. Текст документа опубликован на сайте кабинета министров.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", – говорится в постановлении.

28 июня Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России. Ограничения будут действовать до 31 января 2018 года. Незадолго до этого власти США добавили в санкционный список еще 38 фамилий и организаций, причастных к "действиям России на Украине".

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем – с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры 6 августа 2014-го Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.
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