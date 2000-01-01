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Ким Чен Ын: Запуск ракеты - подарок американским ублюдкам 05.07 07:49   MIGnews.com

Ким Чен Ын: Запуск ракеты - подарок американским ублюдкам

Своеобразным образом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил США с Днем независимости, который отмечается 4 июля. Как сообщили государственные СМИ, вчерашний запуск баллистической ракеты – то, что, как говорил Дональд Трамп, никогда не случится – было "подарком американским ублюдкам".

"Американские ублюдки были не очень довольны этим подарком, отправленным в день праздника 4 июля. Мы должны периодически посылать им подарки, чтобы они там не скучали", - цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР продолжил гордо нахваливать это достижение – все-таки это первая баллистическая ракета Пхеньяна и теперь Северная Корея может достать до США (по крайней мере, до Аляски) – назвав ее "такой красивой, как симпатичный мальчик".

Северокорейские СМИ уже сообщили об успешном испытании ракеты "Хвасон-14". Ракета, запущенная утром в день подписания Декларации независимости США от Великобритании с территории провинции Пхенан-Пукто, примерно через 40 минут упала в исключительной экономической зоне Японии.
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