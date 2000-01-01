Катар ответил на ультиматум арабских государств

Квартет арабских государств, выдвинувших ультиматум из 13 пунктов эмирату Катар, сообщил, что на него был получен ответ.
Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет заявили, что ответ будет прокомментирован “своевременно”. Между тем, в Каире сегодня, 5 июля, должен пройти саммит указанных четырех государств, главной темой которого будет вопрос о том, что дальше делать с Катаром.
Что Катар сообщил в своем ответе арабским государствам на настоящий момент неясно. Ранее он наотрез отверг основные требования - такие, как закрытие канала Al-Jazeera, изгнание турецких военных со своей территории или выплату “репараций”.
Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш предупредил в твиттере: “Мы - на критически важном историческом перекрестке. Это не имеет никакого отношения к суверенитету, речь идет об общем подходе к проблемам, и общий подход, и взаимные обязательства - корень нынешнего кризиса. Выбор один - или мы занимаемся нашими общими проблемами, или мы расходимся - каждый по своему пути”.