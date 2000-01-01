05.07 08:28 MIGnews.com

"Израиль должен готовиться ко дням после Аббаса"

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Израилю пора готовиться к тому моменту, когда председатель Палестинской автономии уйдет на покой, считает министр по делам Иерусалима и национального наследия, а также охраны окружающей среды Зеэв Элькин."Я уже больше года говорю о том, что после ухода Махмуда Аббаса Палестинская администрация не выживет, потому что он угнетал всю политическую культуру и весь политический процесс в ПА, там нет действующего парламента, как и возможности провести выборы, на которых они бы не проиграли ХАМАСу", - сказал он во вторник, 4 июля.Он напомнил о муниципальных выборах, которые ФАТХ пытался провести в Иудее и Самарии и на которых запретили участвовать ХАМАСу. Элькин уверен, что на такой шаг партия Абу Мазена пошла из-за страха поражения."У них нет механизма обеспечения политических полномочий – ни через выборы, ни через парламент. Есть много кандидатов на лидерство, и они будут бороться друг с другом посредством силовых группировок. Как я считаю, поскольку Аббас был одним из отцов-основателей Палестинской администрации, он ее и похоронит. Это было бы исторически справедливо", - сказал министр."Соглашения в Осло стали для Израиля катастрофой. Я думаю, что сложится интересная ситуация, при которой палестинцы сами окажутся в застое из-за внутренней борьбы", - предположил Зеэв Элькин.Он прогнозирует, что после ухода Абу Мазена ситуация станет опаснее из-за наличия на руках у палестинцев большого количества оружия, что приведет к анархии и росту числа терактов на дорогах и поселениях в Иудее и Самарии."Гражданская подготовка также необходима, чтобы быть готовыми к тому, что будет, когда рухнет центральное руководство. Я не знаю, вернемся ли мы ко дням гражданской администрации, которая полностью отвечала за население, или в разных городах будет свое руководство, но ясно одно – нам будет навязываться ответственность (за все происходящее в Иудее и Самарии – ред.)", - добавил он.Помимо внутренней политики, существует политика внешняя, напомнил Элькин. И Израилю стоит начать приучать рассматривающую ПА как нечто вечное и постоянное международную общественность к тому, что у нее нет возможности создать государство."Что нам делать дальше? Будет ли мир продолжать жертвовать деньги или это все свалится на нас? Как насчет местного руководства? Здесь есть проблема, потому что до сих пор мы сотрудничали только с нашими коллегами в палестинских силах безопасности. У нас нет достаточного опыта работы с местным руководством, которое не является частью номинальной системы ПА. Однозначно ясно, что сменится вся палестинская прослойка лидеров. Мы столкнемся с очень драматическими изменениями. Например, нас ждет сложная задача с точки зрения безопасности, которая может очень дорого нам обойтись, но, с другой стороны, это возможность, потому что это заставит нас и мир сойти с пути создания палестинского государства", - считает министр.