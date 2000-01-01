05.08 10:14 MIGnews.com

"Сионистский лагерь" требует перевыборов

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В связи с подозрениями в совершении премьер-министром Биньямином Нетаниягу ряда преступлений ("дело 1000" и "дело 2000") оппозиционная фракция "Сионистский лагерь" призвала к проведению досрочных парламентских выборов."Когда полиция и государственная прокуратура объявили премьер-министра подозреваемым в подкупе и нарушении общественного доверия, он утратил свою моральную силу и способность к руководству.Когда премьер-министра вместе со своими ближайшими доверенными лицами подозревают в таких серьезных преступлениях, идет проверка также на храбрость и общественную неприкосновенность его партнеров по коалиции. Этот факт сам по себе должен привести к тому, что коалиционные партии скажут Нетаниягу то, что он в свое время сказал Ольмерту: "Достаточно".Этого ждут не только избиратели оппозиционных партий, но и те, кто избрал вас. Коррупция не является вопросом правых и левых, а причиняет вред каждому гражданину. В данных обстоятельствах продолжение вашего партнерства в правительстве будет партнерством и соглашением с коррумпированной системой, построенной Нетаниягу в годы своей власти", - заявили в "Сионистском лагере".