05.08 12:39 MIGnews.com

Король Иордании едет в Рамаллу, минуя Израиль

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В ближайший понедельник король Иордании Абдалла II посетит Палестинскую автономию. Во время своего визита он встретится в штаб-квартире ПА в Рамалле с ее председателем Махмудом Аббасом.Об этом со ссылкой на свои дипломатические источники сообщила арабская газета "Ашарк аль-Авсат", называя это свидетельством явной эскалации в отношениях между Иерусалимом и Амманом.Абдалла и Абу Мазен обсудят варианты продолжения координации и сотрудничества между на фоне усиления Израилем мер безопасности на Храмовой Горе.Источники издания утверждают, что визит будет кратким и продлится порядка нескольких часов. Король Хашимитского королевства прилетит на частном вертолете и вернется из автономии в Амман точно так же. При этом встречи с израильскими чиновниками у него не запланированы.Израильские политические источники считают этот визит тревожным – якобы таким образом иорданский монарх выражает израильскому правительству и премьер-министру Биньямину Нетаниягу свой гнев в связи с кризисом вокруг мечети Аль-Акса.