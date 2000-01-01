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Король Иордании едет в Рамаллу, минуя Израиль 05.08 12:39   MIGnews.com

Король Иордании едет в Рамаллу, минуя Израиль

В ближайший понедельник король Иордании Абдалла II посетит Палестинскую автономию. Во время своего визита он встретится в штаб-квартире ПА в Рамалле с ее председателем Махмудом Аббасом.

Об этом со ссылкой на свои дипломатические источники сообщила арабская газета "Ашарк аль-Авсат", называя это свидетельством явной эскалации в отношениях между Иерусалимом и Амманом.

Абдалла и Абу Мазен обсудят варианты продолжения координации и сотрудничества между на фоне усиления Израилем мер безопасности на Храмовой Горе.

Источники издания утверждают, что визит будет кратким и продлится порядка нескольких часов. Король Хашимитского королевства прилетит на частном вертолете и вернется из автономии в Амман точно так же. При этом встречи с израильскими чиновниками у него не запланированы.

Израильские политические источники считают этот визит тревожным – якобы таким образом иорданский монарх выражает израильскому правительству и премьер-министру Биньямину Нетаниягу свой гнев в связи с кризисом вокруг мечети Аль-Акса.
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