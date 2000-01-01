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YouTube 05.08 17:32   MIGnews.com

Президент Ирана приведен к присяге

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально вступил в должность главы исполнительной власти страны.

Церемония инаугурации состоялась в здании Меджлиса (парламента) в субботу, 5 августа, в Тегеране.

Трансляцию вел телеканал PressTV.

Ходжатольэслам Рухани прочитал и подписал текст президентской клятвы.

Иранский лидер поклялся приложить все усилия для защиты прав и свобод иранцев, служить людям, поддерживать принципы Исламской Республики и сохранять политическую и экономическую независимость своей страны.

На церемонии присутствовали парламентарии, члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования исламской республики, руководители иностранных дипломатических миссий, а также общественные деятели. Лично поздравить 68-летнего Рухани с переизбранием в Тегеран прибыли делегации из 100 иностранных государств, в том числе из Великобритании, ФРГ, Франции, России.

Напомним, что Хасан Рухани был переизбран на второй срок по результатам прошедших 19 мая президентских выборов. За его кандидатуру отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн. человек), явка составила 73%, передает ТАСС.
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