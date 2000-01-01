05.08 18:41 MIGnews.com
Турция перебросила САУ на границу с Сирией
Турция перебросила самоходные артиллерийские установки на границу с Сирией в субботу, 5 августа.
Об этом сообщает агентство Anodolu.
Самоходные артиллерийские установки были переброшены на грузовиках в приграничную с Сирией турецкую провинцию Килис, согласно данным агентства.
Как отмечается, гаубицы передислоцированы из различных районов Турции для укрепления потенциала приграничных военных частей.
На сирийскую границу направлены 6 грузовиков с САУ, гаубицы будут размещены непосредственно на границе с Сирией.
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