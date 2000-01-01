05.08 19:57 MIGnews.com

Нетаниягу: соглашение с госсвидетелем – "фоновый шум"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил свою точку зрения касательно сообщений о заключенном соглашении экс-начальника штаба Ари Хароу с прокуратурой, согласно которому бывший работник штаба Нетаниягу получил статус государственного свидетеля.Глава правительства опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.Свое обращение к народу, Нетаниягу начал с достижений правительства под его руководством.Он перечислил крупные строительные проекты, заверил, что работы по возведению поселения для выселенных жителей Амоны проводятся в интенсивном режиме.Также премьер упомянул победу в дипломатической сфере.Кроме того, Нетаниягу поведал, что одна африканская страна больше не будет голосовать против Израиля. Отметим, что речь идет о государстве Кабо-Верде, с президентом которой израильский премьер провел переговоры на прошлой неделе.В завершении своего короткого видеообращения, Нетаниягу отметил, что соглашение с Ари Хароу – это не более, чем просто "фоновый шум". При этом он подчеркнул, что это никак не повлияет на его дальнейшую работу на "благо народа".Напомним, что 4 августа прокуроры подписали соглашение, подтверждающее показания экс-начальника штаба премьер-министра Нетаниягу – Ари Хароу по "делу 1000" и "делу 2000".Во время переговоров Хароу с генеральным прокурором Авигаем Мендельблитом, экс-начальник штаба премьера, согласился выступить в качестве свидетеля для государства.