05.08 20:59 MIGnews.com
Сирия обвинила коалицию в гибели 43 жителей Ракки
Авиация возглавляемой США международной коалиции разбомбила несколько жилых кварталов Ракки.
Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.
В результате авиаударов погибли 43 человека, еще несколько получили ранения. Кроме того, был нанесен значительный материальный ущерб.
Ранее зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад сообщила, что самолеты международной коалиции нанесли удар по больнице в Ракке.
При этом она отметила, что использовались боеприпасы, снаряженные белым фосфором.
В пятницу, 4 августа сообщалось, что в результате воздушного удара по Ракке, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции, погибли женщина и семь детей.
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