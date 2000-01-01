05.08 20:59 MIGnews.com

Сирия обвинила коалицию в гибели 43 жителей Ракки

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Авиация возглавляемой США международной коалиции разбомбила несколько жилых кварталов Ракки.Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.В результате авиаударов погибли 43 человека, еще несколько получили ранения. Кроме того, был нанесен значительный материальный ущерб.Ранее зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад сообщила, что самолеты международной коалиции нанесли удар по больнице в Ракке.При этом она отметила, что использовались боеприпасы, снаряженные белым фосфором.В пятницу, 4 августа сообщалось, что в результате воздушного удара по Ракке, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции, погибли женщина и семь детей.