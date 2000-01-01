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YouTube 05.08 20:59   MIGnews.com

Сирия обвинила коалицию в гибели 43 жителей Ракки

Авиация возглавляемой США международной коалиции разбомбила несколько жилых кварталов Ракки.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

В результате авиаударов погибли 43 человека, еще несколько получили ранения. Кроме того, был нанесен значительный материальный ущерб.

Ранее зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад сообщила, что самолеты международной коалиции нанесли удар по больнице в Ракке.

При этом она отметила, что использовались боеприпасы, снаряженные белым фосфором.

В пятницу, 4 августа сообщалось, что в результате воздушного удара по Ракке, нанесенного самолетами возглавляемой США коалиции, погибли женщина и семь детей.
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