05.08 07:47 MIGnews.com

Полиция - за предъявление обвинений Биньямину Нетаниягу

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После подписания сделки с бывшим начальником штаба премьер-министра Израиля Ари Хароу о выступлении в качестве государственного свидетеля ожидается, что полиция будет настаивать на предъявлении Биньямину Нетаниягу обвинений по двум открытым на его счет расследований.Как сообщили в пятницу израильские СМИ, израильские правоохранительные органы будут рекомендовать предъявить Нетаниягу обвинения по так называемым делам "1000" и "2000", так как сведения, предоставленные его бывшим помощником очень "усилили" позиции следствия.Стоит сразу подчеркнуть, что рекомендации полицейских юридической силы не имеют. Окончательное решение, предъявлять ли обвинения, принимает прокуратура.Как стало известно израильской прессе, в обмен на показания против своего бывшего босса Ари Хароу понесет облегченное наказание в виде полугода общественных работ и штрафа в размере 700 тысяч шекелей за нарушение оказанного общественного доверия.В частности, он "слил" следователям информацию о том, что "взаимопонимании" между Нетаниягу и владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом, так как лично представлял интересы премьера на переговорах с издателем, завершая их сделку по принципу "ты – мне, я – тебе" в 2014 и 2015 годах.