Родственник-гей оказался депутату-ортодоксу ближе Торы

"То, что некие озлобленные люди выставляют, будто бы я посетил какую-то гей-вечеринку в Тель-Авиве – обыкновенная злонамеренность. Речь идет не о гомосексуализме, а о семейных ценностях", - заявил он.
Бывший депутат рассказал и о том, как об этом стало впервые известно.
"Рази Баркай из Галей ЦАХАЛ спросил меня: "Как вы можете поддерживать свою дочь-певицу? А как же "коль биша эрва" (Галаха запрещает евреям слушать песни в исполнении женщин – ред.)?" Я ответил: "Да, она действительно делает что-то противоречащее моему мировоззрению. Но она, все равно, остается моей дочерью, а когда дело касается семьи, надо сближаться, а не отдаляться. В таких ценностях я воспитан.
И в тему я рассказал ему о своей сестре, чей сын сыграл такую свадьбу. Но это моя сестра, и я не могу ее избегать. Говоря простым языком, речь идет о семейных ценностях.
Почти в каждой сефардской семье есть один хареди, один светский, один сторонник "Еврейского дом", а в некоторых случаях – и один гомосексуалист. Иногда даже один наркоман. Но вы всегда принимаете и любите каждого из них У меня есть пять светских братьев, и мы живем в любви и взаимопонимании, мире и гармонии.
Что в этом сложного? Неужели так сложно понять и что тогда будет дальше? Если мой брат публично осквернит Шаббат, выдаст свою дочь и свадьба будет смешанной, я не приду из страха, что кто-то сделает фотографию и передаст ее раввинам?" – задает он вопрос.
Гуэта утверждает, что не злится на председателя ШАСа Арие Дери за его решение, и утверждает, что большинство членов руководящего органа партии – Совета мудрецов Торы – поддержали его позицию.
"Я не обижаюсь на Арье или духовное руководство ШАС. Большинство раввинов в Совете мудрецов Торы поддержали меня, но я подал в отставку, потому что не могу идти против собственных убеждений", - сказал он.
Опальный депутат обещал продолжить участие в партийной жизни.
"У меня нет причин критиковать ШАС, это будет моим домом до самой смерти. Я не Эли Ишай, это в моей крови", - заявил он.
Игаль Гуэта утверждает, что не мог просто извиниться за присутствие на свадьбе своего племянника, лишь чтобы избежать отставки.
"Я не могу отрицать все, во что я верю, лишь чтобы продолжить сидеть в Кнессете", - резюмировал политик.