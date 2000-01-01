Грызня правых: из Альтернативы для Германии ушел еще депутат
Не успела право-популистская "Альтернатива для Германии" как следует обжиться в Бундестаге, в который она с шумом прошла, набрав 13% голосов, как ее покинул уже второй высокопоставленный депутат.
Как сообщает AFP, речь идет об одном из основателей политсилы – 42-летнем Марио Мирухе. Он последовал примеру сопредседательницы АдГ Фрауке Петри, которая, спустя 5 дней после выборов, на почве крена вправо покинула фракцию и партию, но сохранила за собой депутатский мандат.
Аналогично аргументировал свое решение и Мирух – он считает, что "Альтернатива для Германии" недостаточно противостоит своему ультраправому крылу. В интервью газете Bild, парламентарий заявил, что его партия недостаточно дистанцировалась от одного из своих членов – Бьорна Хокека – который назвал мемориал Холокоста в Берлине "памятником стыда".
"Продолжайте в том же духе", - отпустила саркастический "твит" представительница "Левых" Нима Мовассат.
Однако эксперты предполагают, что все может быть куда серьезнее, так как среди 92 оставшихся членов фракции осталось немало сторонников и последователей Петри, которая уже собралась создать новую партию на парламентском плацдарме. Для этого ей достаточно собрать минимум 36 желающих, после чего она сможет организовать собственную фракцию со всеми вытекающими.
Стоит полагать, что один кандидат у нее уже есть - Мирух известен как союзник мужа Петри, главы АдГ в земле Северный Рейн-Вестфалия Маркуса Претцеля.