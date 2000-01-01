05.10 10:58 MIGnews.com

ЦРУ рассекретило советскую программу по запуску спутника

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Центральное разведывательное управление США рассекретило массив документов, посвященных советской космической программе. Документы были опубликованы сегодня, 4 октября, на сайте ЦРУ, передает РБК.Сообщается, что рассекречивание документов о советской космической программе приурочено к 60-летию со дня запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.В ЦРУ тем самым решили показать, что 4 октября 1957 года новость из СССР стала сюрпризом для американской прессы и общественности, но не для разведывательной службы и американских властей.Всего рассекречено 59 документов, в числе которых отчеты о запусках космических аппаратов, анализ материалов советской печати, докладные записки президенту США Дуайту Эйзенхауэру, отчеты аналитиков касательно возможного американского ответа. Некоторые из документов нечитаемы — слова в них замазаны черным цветом. Из ряда записок следует, что некоторые американские разведслужбы всерьёз считали, что у СССР ничего не получится и первый искусственный спутник упадёт в ходе неудачного запуска. В целом разведка докладывала руководству США, что вероятность неудачного запуска составляет 50%. Также из документов, в частности, следует, что работу в СССР над запуском первого искусственного спутника Земли в Вашингтоне связывали с разработками баллистических ракет.Так, в отчете от 8 февраля 1956 года аналитики ЦРУ сообщили, что СССР ведет работу над разработкой спутника. Они предположили, что первый запуск может состояться в 1958 году, а наблюдать за атмосферными явлениями с помощью своих аппаратов Советский Союз сможет к 1963 году.В июне 1957 года в аналитической записке указывалось, что запуск спутника произойдет в течение ближайшего полугода. При этом анализировались выступления советских ученых на международных конференциях, а в ЦРУ пытались определить, кто именно входит в число разработчиков космической программы и какое топливо использовалось для запуска."Спутник-1", запущенный 4 октября 1957 года, совершил 1440 оборотов вокруг Земли. Он сгорел в плотных слоях атмосферы в январе 1958 года. Главным конструктором космического аппарата был Сергей Королев.Прорвавшись в космос, СССР показал, что космическая эра человечества — это реальность, которой можно достичь в не таком уж далёком будущем.Но после смерти главного конструктора СССР, а также американского полета на Луну, центр тяжести в космической программе как США, так и СССР был перенесён в военную плоскость. Последней попыткой снять напряженность холодной войны и направить ресурсы человечества на покорение космоса была совместная советско-американская программа "Союз — Аполлон" (1975 год). Но дальнейшего развития она не получила.После этого космос на два десятилетия в основном использовался для военных целей. В частности, космические челноки многоразового использования "Спейс-шаттл" и "Энергия-Буран" были по сути орбитальными бомбардировщиками.