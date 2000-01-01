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Министр экономики Испании: Каталония не будет независимой 05.10 12:26   MIGnews.com

Министр экономики Испании: Каталония не будет независимой

Министр экономики Испании Луис де Гиндос исключил возможность получения Каталонией независимости по итогам референдума. Об этом он заявил в эфире агентства Bloomberg.

"Каталония не получит независимость", - заявил он.

Кроме того, он считает, что возможность переговоров между Мадридом и Барселоной создаст опасный прецедент не только для Испании, но и для всей Европы.
Де Гиндос отметил, что независимость этого автономного региона, по его мнению, только навредит жителям Каталонии. И благосостояние каталонского общества зависит только от Мадрида.

Глава экономического ведомства также напомнил, что региональное правительство Каталонии располагает очень высоким уровнем самоуправления, в то же время он назвал местных властей "безумными".

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.
Ранее глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал передать результаты голосования на утверждение в парламент. Он добавил, что в воскресенье Каталония отстояла свое право на независимость.

Между тем, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали.
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