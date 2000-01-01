05.10 13:36 MIGnews.com

Раскрыт маршрут выезда боевиков ИГ из зоны боевых действий

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Основными пунктами, через которые боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) возвращаются домой или выезжают в другие страны, стали аэропорты Турции и других балканских государств. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков."Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта (...) Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут", — пояснил он.Он добавил, что в качестве транзитных стран также используются Венгрия, Польша, в меньшей степени — Румыния и Швейцария.На стороне боевиков ИГ в Сирии и Ираке воюют тысячи граждан из разных стран мира. Те, кто не погибают в боях, впоследствии возвращаются на родину. Многие из них зачастую становятся организаторами и участниками терактов в своих государствах.В последнее время боевики "Исламского государства" терпят серьезное поражение, от них удалось зачистить большие территории Ирака и Сирии. Так, город Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Иракский Мосул удалось освободить от экстремистов в июле этого года.