Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Раскрыт маршрут выезда боевиков ИГ из зоны боевых действий 05.10 13:36   MIGnews.com

Раскрыт маршрут выезда боевиков ИГ из зоны боевых действий

Основными пунктами, через которые боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) возвращаются домой или выезжают в другие страны, стали аэропорты Турции и других балканских государств. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Большинство боевиков-террористов будет возвращаться в страны исхода либо уезжать в другие государства теми же маршрутами, что и при выезде в зоны конфликта (...) Специальные исследования показывают, что особенно востребован балканский маршрут", — пояснил он.

Он добавил, что в качестве транзитных стран также используются Венгрия, Польша, в меньшей степени — Румыния и Швейцария.

На стороне боевиков ИГ в Сирии и Ираке воюют тысячи граждан из разных стран мира. Те, кто не погибают в боях, впоследствии возвращаются на родину. Многие из них зачастую становятся организаторами и участниками терактов в своих государствах.

В последнее время боевики "Исламского государства" терпят серьезное поражение, от них удалось зачистить большие территории Ирака и Сирии. Так, город Дейр-эз-Зор на 85 процентов перешел под контроль правительственных войск Сирии. Иракский Мосул удалось освободить от экстремистов в июле этого года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:23
19-летняя солдатка умерла из-за халатности тюремных врачей
13:44
Король Салман прилетел в Москву, а под ним сломался трап  
12:58
ХАМАС выдвинул ФАТХу условие для разоружения: мир с Израилем
12:42
Историк: Нацистская оккупация - не так уж и плохо для евреев
12:26
Министр экономики Испании: Каталония не будет независимой
11:09
Грызня правых: из Альтернативы для Германии ушел еще депутат
10:58
ЦРУ рассекретило советскую программу по запуску спутника
10:42
Родственник-гей оказался депутату-ортодоксу ближе Торы
09:23
Российские ученые скоро смогут тщательно изучить вселенную
08:41
Аббас прославляет убийц израильских детей за счет Бельгии
08:23
Если КНДР нанесет ядерный удар - огромные потери неизбежны
07:15
Либерман назвал Арабский список "пятой колонной"
06:34
Учёные: Этим завтракать нельзя!
04:33
Брэд Питт ожесточился
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus