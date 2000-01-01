05.10 16:27 MIGnews.com

42 солдата признаны виновными в попытке убить Эрдогана

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Суд в Турции признал 42 военнослужащих виновными в попытке убийства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.Согласно заявлению обвинения, группа военных, которую возглавлял бывший бригадный генерал Гекхан Шахин Сонмезатеш, намеревалась захватить и убить Эрдогана во время попытки переворота в июле 2016 года.Из них 34 солдат приговорили к пожизненному заключению.Также все обвиняемые, по версии следствия, входили в группу FETÖ, лидером которой является проповедник Фетуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации попытки путча, сообщает Reuters.С июля прошлого года в турецкие власти уволили тысячи полицейских, сотрудников министерств, ученых и преподавателей.