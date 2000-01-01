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42 солдата признаны виновными в попытке убить Эрдогана | Фото: Thinkstock05.10 16:27   MIGnews.com

42 солдата признаны виновными в попытке убить Эрдогана

Суд в Турции признал 42 военнослужащих виновными в попытке убийства президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно заявлению обвинения, группа военных, которую возглавлял бывший бригадный генерал Гекхан Шахин Сонмезатеш, намеревалась захватить и убить Эрдогана во время попытки переворота в июле 2016 года.

Из них 34 солдат приговорили к пожизненному заключению.

Также все обвиняемые, по версии следствия, входили в группу FETÖ, лидером которой является проповедник Фетуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации попытки путча, сообщает Reuters.

С июля прошлого года в турецкие власти уволили тысячи полицейских, сотрудников министерств, ученых и преподавателей.
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