05.10 16:57 MIGnews.com

Нетаниягу надеется, что его дети "не пойдут в политику"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предпочел бы, чтобы его дети остались "в стороне от политики". Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в ночь на 5 октября (по израильскому времени).Полностью интервью с главой правительства будет показано в ночь с 8 на 9 октября.Премьер Израиля стал гостем передачи "Objectified", ведущим которой является Харви Левин. В ходе беседы с журналистом, Нетаниягу выразил надежду, что его дети не пойдут в политику. Он отметил, что "не советовал бы им идти по его стопам, так как это трудная жизнь".Как известно, у главы израильского правительства трое детей – дочь от первого брака и два сына от нынешней супруги Сары Нетаниягу.При этом премьер также добавил, что один из его сыновей выразил желание заняться политикой, однако не назвал кто именно – Яир или Авнер."Я надеюсь, что они меня послушаются. По крайней мере, я постоянно им это повторяю", - резюмировал Нетаниягу.