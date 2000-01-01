Нетаниягу надеется, что его дети "не пойдут в политику"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предпочел бы, чтобы его дети остались "в стороне от политики". Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в ночь на 5 октября (по израильскому времени).
Полностью интервью с главой правительства будет показано в ночь с 8 на 9 октября.
Премьер Израиля стал гостем передачи "Objectified", ведущим которой является Харви Левин. В ходе беседы с журналистом, Нетаниягу выразил надежду, что его дети не пойдут в политику. Он отметил, что "не советовал бы им идти по его стопам, так как это трудная жизнь".
Как известно, у главы израильского правительства трое детей – дочь от первого брака и два сына от нынешней супруги Сары Нетаниягу.
При этом премьер также добавил, что один из его сыновей выразил желание заняться политикой, однако не назвал кто именно – Яир или Авнер.
"Я надеюсь, что они меня послушаются. По крайней мере, я постоянно им это повторяю", - резюмировал Нетаниягу.