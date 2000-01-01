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flickr/Prime Minister of Israel 05.10 16:57   MIGnews.com

Нетаниягу надеется, что его дети "не пойдут в политику"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предпочел бы, чтобы его дети остались "в стороне от политики". Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в ночь на 5 октября (по израильскому времени).

Полностью интервью с главой правительства будет показано в ночь с 8 на 9 октября.

Премьер Израиля стал гостем передачи "Objectified", ведущим которой является Харви Левин. В ходе беседы с журналистом, Нетаниягу выразил надежду, что его дети не пойдут в политику. Он отметил, что "не советовал бы им идти по его стопам, так как это трудная жизнь".

Как известно, у главы израильского правительства трое детей – дочь от первого брака и два сына от нынешней супруги Сары Нетаниягу.

При этом премьер также добавил, что один из его сыновей выразил желание заняться политикой, однако не назвал кто именно – Яир или Авнер.

"Я надеюсь, что они меня послушаются. По крайней мере, я постоянно им это повторяю", - резюмировал Нетаниягу.
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