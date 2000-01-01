05.10 19:35 MIGnews.com

Король Салман – Путину: столица ПА должна быть в Иерусалиме

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В Москве прошла встреча Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом аль-Саудом. В четверг, 5 октября, стороны провели переговоры в Кремле.В ходе беседы король Саудии призвал своего российского коллегу "положить конец страданиям палестинского народу".Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента России, опубликованного после переговоров двух лидеров.Отметим, что Салман стал первым правящим монархом, который совершил государственный визит в Российскую Федерацию.В приветственной речи президент РФ выразил надежду, что посещение короля Саудии придаст новый и плодотворный толчок развитию отношений между двумя государствами.В ходе беседы с Путиным Салман поднял ряд вопрос касающихся ситуации в ближневосточном регионе. Он призвал положить конец вмешательству Тегерана в "дела других стран Ближнего Востока"."Безопасность и стабильность региона Залива и Ближнего Востока, самая востребованная необходимость, актуальная необходимость для достижения безопасности и стабильности в мире. Это потребует от Ирана отказа от вмешательства во внутренние дела государств региона, отказа от деятельности по дестабилизации ситуации в этом регионе", - передает слова короля пресс-служба президента РФ.Также король Саудии затронул вопрос и палестино-израильского конфликта."Мы подчеркиваем необходимость положить конец страданиям палестинского народа, выступаем за то, чтобы арабская мирная инициатива и решение международной законности стали основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и постоянного мира, который обеспечил бы право палестинскому народу на создание своего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - резюмировал монарх.