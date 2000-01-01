05.10 20:56 MIGnews.com

Эрдоган решил закрыть границу с Курдистаном

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Турция в ответ на референдум независимости Иракского Курдистана приняла решение закрыть границу с автономией, а также воздушное пространство над ней.Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 5 октября."Полеты в Северный Ирак уже запрещены, воздушное пространство и границы также скоро будут закрыты. Кто приедет, как вы планируете выезжать?" – цитирует слова турецкого лидера агентство DW.Эрдоган подчеркнул, что решение о проведении плебисцита показало "неблагодарность" со стороны руководства Курдистана, ранее наладившее тесные торговые и политические связи с Турцией.Кроме того, глава правительства снова пригрозил нефтяному сектору курдской автономии экономическими санкциями, в случае согласования этого шага с Багдадом.