05.10 21:39 MIGnews.com
Террориста назначили заместителем политбюро ХАМАСа
Террористическая группировка ХАМАС назначила заместителем политбюро Салаха Арури. Таким образом, кровавый террорист стал заместителем Исмаила Ханийе.
Как известно, Арури руководил серией нападений на израильтян в Иудее и Самарии и провел почти двадцать лет в израильских тюрьмах.
За его кандидатуру проголосовало 18 членов политического бюро.
В течение последних лет Арури находился в Турции, Катаре и Сирии, а в настоящее время проживает в Ливане.
Арури присоединился к ХАМАСу в 1987 году и помог создать военное крыло этой террористической группировки в Иудее и Самарии.
Арури был приговорён к 15 годам тюрьмы за создание террористической ячейки на территории Израиля. В 2007 год он вышел на свободу, однако позже был приговорён к трехлетнему заключению.
После освобождения, Арури был депортирован из Израиля.
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