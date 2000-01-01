"Власти Курдистана должны признать референдум нелегальным"
Руководство Иракского Курдистана, если действительно намерено вести переговоры с Багдадом, должно признать, что прошедший в провинции референдум о независимости не соответствовал иракской конституции и был нелегален. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.
"Они [руководство Иракского Курдистана] должны заявить, что референдум не соответствовал конституции и был нелегален, - заявил дипломат.
"Мы не против желаний курдского народа, мы за них, но необходимо действовать определенным способом, то есть через парламент, где есть курдские представители. Все, что им нужно сделать, - представить официальный запрос: мы хотим провести референдум, а потом его обсудит иракский парламент", - добавил Хади.
Дипломат обратил внимание на то, что референдум прошел только в трех провинциях страны. "В любом референдуме должны принимать участие все иракцы, а не только три провинции, - отметил посол. - К тому же он прошел без каких-либо наблюдателей от международного сообщества, от федерального правительства Ирака. Мы не можем быть уверены, что объявленные результаты голосования соответствуют действительности, потому что подтвердить их никто не может".