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06.10 06:32   MIGnews.com

"Власти Курдистана должны признать референдум нелегальным"

Руководство Иракского Курдистана, если действительно намерено вести переговоры с Багдадом, должно признать, что прошедший в провинции референдум о независимости не соответствовал иракской конституции и был нелегален. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади.

"Они [руководство Иракского Курдистана] должны заявить, что референдум не соответствовал конституции и был нелегален, - заявил дипломат.

"Мы не против желаний курдского народа, мы за них, но необходимо действовать определенным способом, то есть через парламент, где есть курдские представители. Все, что им нужно сделать, - представить официальный запрос: мы хотим провести референдум, а потом его обсудит иракский парламент", - добавил Хади.

Дипломат обратил внимание на то, что референдум прошел только в трех провинциях страны. "В любом референдуме должны принимать участие все иракцы, а не только три провинции, - отметил посол. - К тому же он прошел без каких-либо наблюдателей от международного сообщества, от федерального правительства Ирака. Мы не можем быть уверены, что объявленные результаты голосования соответствуют действительности, потому что подтвердить их никто не может".
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