05.10 07:55 MIGnews.com

Сара Нетаниягу платила королевским поварам по 4 500 за ужин

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Стали известны некоторые подробности обвинений, которые могут предъявить супруге премьере-министра Саре Нетаниягу по делу о траты из госбюджета сотен тысяч шекелей на заказ готовой еды в премьерскую резиденцию.Как говорится в попавшем в распоряжение журналистов из "Едиот Ахронот" докладе генерального прокурора и юридического советника правительства Авихая Мандельблита, она "систематически и сознательно" злоупотребляла своим положением для оплаты дорогостоящих заказов.Мандельблит подчеркивает, что Сара Нетаниягу "пользовалась своим статусом жены премьер-министра", и в подробностях описывает, как она и экс-заместитель генерального директора канцелярии главы правительства Эзра Саидофф "совместными усилиями обходили правила и ограничения, чтобы обманным путем оплатить питания госпожи Нетаниягу и ее семьи за счет налогоплательщиков".И Нетаниягу, и Саидофф отрицают какие-либо обвинения.В проекте своего обвинительного заключения Мандельблидт утверждает, что подельники пытались скрыть тот факт, что в резиденцию были наняты повара, чтобы оправдать несоразмерные траты на плату частным шеф-поварам.Генеральный прокурор называет это "намеренным обманом соответствующих лиц в резиденции премьер-министра" и утверждает, что это было "систематическим явлением". В своем 16-страничном докладе он утверждает, что на еду Сара Нетаниягу ежемесячно тратила из казны по 25 тысяч шекелей.Официально его обвинительные заключения будут зачитаны на судебных слушаниях в отношении Сары Нетаниягу и Саидоффа.Напомним, что после длительного полицейского расследования в сентябре Авихай Мандельблит заявил о намерении предъявить жене премьера обвинения в мошенничестве с целью траты 360 тысяч шекелей из государственных средств на собственные нужды.В то же время Мандельблит не стал обвинять Нетаниягу в подделке счетов-фактур, утверждая, что эт ответственность целиком лежала на Саидоффе."Не было обнаружено никаких доказательств, подтверждающих, что Сара Нетаниягу была осведомлена о неверном представлении пищи, приготовленной шеф-поварами для частных гостей, или фальсификации счетов-фактур на счет этих блюд. Поэтому ввиду отсутствия достаточных доказательств дело против Нетаниягу было решение закрыть. По данному делу Саидоффа будут судить в одиночке", - пишет юрсоветник.Мандельблит объясняет свое решение предъявить жене премьера обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах объемами соответствующих сумм, "плановым и систематическим характером ее действий", введением в заблуждение, тем, что это связано с представителями руководства первого эшелона, и тем, что в эти схемы были вовлечены другие госслужащие и сотрудники резиденции.Стоит отметить, что законодательство позволяет премьер-министру нанимать поваров для готовки еды для себя и своих ближайших родственников. В тех случаях, когда поваров не используют, им разрешается заказывать доставку блюд не дороже 200 шекелей. Кроме того, государство оплачивает и обеды частных гостей премьера и его супруги, если это не социальное или семейное мероприятие, в котором участвуют более 20 человек.Стали известны некоторые подробности обвинений, которые могут предъявить супруге премьере-министра Саре Нетаниягу по делу о траты из госбюджета сотен тысяч шекелей на заказ готовой еды в премьерскую резиденцию.Как говорится в попавшем в распоряжение журналистов из "Едиот Ахронот" докладе генерального прокурора и юридического советника правительства Авихая Мандельблита, она "систематически и сознательно" злоупотребляла своим положением для оплаты дорогостоящих заказов.Мандельблит подчеркивает, что Сара Нетаниягу "пользовалась своим статусом жены премьер-министра", и в подробностях описывает, как она и экс-заместитель генерального директора канцелярии главы правительства Эзра Саидофф "совместными усилиями обходили правила и ограничения, чтобы обманным путем оплатить питания госпожи Нетаниягу и ее семьи за счет налогоплательщиков".И Нетаниягу, и Саидофф отрицают какие-либо обвинения.В проекте своего обвинительного заключения Мандельблидт утверждает, что подельники пытались скрыть тот факт, что в резиденцию были наняты повара, чтобы оправдать несоразмерные траты на плату частным шеф-поварам.Генеральный прокурор называет это "намеренным обманом соответствующих лиц в резиденции премьер-министра" и утверждает, что это было "систематическим явлением". В своем 16-страничном докладе он утверждает, что на еду Сара Нетаниягу ежемесячно тратила из казны по 25 тысяч шекелей.Официально его обвинительные заключения будут зачитаны на судебных слушаниях в отношении Сары Нетаниягу и Саидоффа.Напомним, что после длительного полицейского расследования в сентябре Авихай Мандельблит заявил о намерении предъявить жене премьера обвинения в мошенничестве с целью траты 360 тысяч шекелей из государственных средств на собственные нужды.В то же время Мандельблит не стал обвинять Нетаниягу в подделке счетов-фактур, утверждая, что эт ответственность целиком лежала на Саидоффе."Не было обнаружено никаких доказательств, подтверждающих, что Сара Нетаниягу была осведомлена о неверном представлении пищи, приготовленной шеф-поварами для частных гостей, или фальсификации счетов-фактур на счет этих блюд. Поэтому ввиду отсутствия достаточных доказательств дело против Нетаниягу было решение закрыть. По данному делу Саидоффа будут судить в одиночке", - пишет юрсоветник.Мандельблит объясняет свое решение предъявить жене премьера обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах объемами соответствующих сумм, "плановым и систематическим характером ее действий", введением в заблуждение, тем, что это связано с представителями руководства первого эшелона, и тем, что в эти схемы были вовлечены другие госслужащие и сотрудники резиденции.Стоит отметить, что законодательство позволяет премьер-министру нанимать поваров для готовки еды для себя и своих ближайших родственников. В тех случаях, когда поваров не используют, им разрешается заказывать доставку блюд не дороже 200 шекелей. Кроме того, государство оплачивает и обеды частных гостей премьера и его супруги, если это не социальное или семейное мероприятие, в котором участвуют более 20 человек.Однако в документе приводится информация о 15 известных случаях, когда в период с апреля 2009 по апрель 2015 года Сара Нетаниягу нанимала дополнительных шеф-поваров, несмотря на то, что шестеро из них уже работали в резиденции, причем иногда одновременно.В одно из таких случаев, для уже с "Л. и его супругой, их сыном и его супругой" в январе 2011 года был нанят знаменитый израильский шеф-повар Шалом Кадош, который за один вечер работы в премьерской резиденции получил 4,5 тысяч шекелей.В свое время Кадош стал первым израильтянином в самом уважаемом гастрономическом союзе Club des Chefs des Chefs – клубе поваров, которые готовят для глав государств и членов монарших семейств по всему миру.