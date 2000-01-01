Если КНДР нанесет ядерный удар - огромные потери неизбежны
Более двух миллионов человек могут погибнуть в случае нанесения Северной Кореей удара по Сеулу и Токио, считает эксперт из Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса Майкл Загурек. Об этом сообщается на Twitter аккаунте 38 North.
В докладе ученого указывается, что согласно подсчетам, удар Северной Кореей всеми имеющимися у них ядерными ракетами (сейчас в распоряжении КНДР — 20-25 ядерных боеголовок мощностью 15-25 килотонн), приведет к гибели 2,1 млн. человек, а ранения могут получить почти 8 миллионов.
В начале сентября Пхеньян провел мощнейшие за историю КНДР испытания ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетмэном" и не исключил применения военной силы против Северной Кореи в случае угрозы для США.
Ким Чен Ын в ответ заявил о готовности КНДР "укрощать огнем" "сумасшедшего американского старика".