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Если КНДР нанесет ядерный удар - огромные потери не избежны 05.10 08:23   MIGnews.com

Если КНДР нанесет ядерный удар - огромные потери неизбежны

Более двух миллионов человек могут погибнуть в случае нанесения Северной Кореей удара по Сеулу и Токио, считает эксперт из Института США и Кореи при Университете имени Джона Хопкинса Майкл Загурек. Об этом сообщается на Twitter аккаунте 38 North.

В докладе ученого указывается, что согласно подсчетам, удар Северной Кореей всеми имеющимися у них ядерными ракетами (сейчас в распоряжении КНДР — 20-25 ядерных боеголовок мощностью 15-25 килотонн), приведет к гибели 2,1 млн. человек, а ранения могут получить почти 8 миллионов.




В начале сентября Пхеньян провел мощнейшие за историю КНДР испытания ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетмэном" и не исключил применения военной силы против Северной Кореи в случае угрозы для США.

Ким Чен Ын в ответ заявил о готовности КНДР "укрощать огнем" "сумасшедшего американского старика".
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