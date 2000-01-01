Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Насралла сложил себе цену 06.01 11:31   MIGnews.com

Насралла сложил себе цену

Главарь ливанской террористической группировки "Хизбалла" Хассан Насралла поделился весьма неожиданной информацией.

Оказалось, что не только жители охваченного антиправительственными демонстрациями Ирана живут за чертой бедности, но и генсек "Хизбаллы" едва ли сводит концы с концами. В интервью одному из ливанских телеканалов он заявил, что получает от Ирана до 1400 долларов в месяц.

"Какова моя ежемесячная иранская зарплата? Мне не приходилось прежде отвечать на этот вопрос. Они отчисляют от 1300 дор 1400 долларов", - заявил он, улыбаясь, в эфире ливанского телевидения.

Как сообщает "Аль-Арабия", ливанские активисты высмеяли это заявление, как нелепую попытку унять недовольство иранских протестующих - финансирование своих террористических марионеток Тегераном было одним из поводов для недовольства демонстрантов. Очевидно, что этой суммы может хватить на еду и коммунальные траты, однако ни на аренду помещений, ни на оружие или поездки в Сирию этого никак не хватит.

"Пора бы скинуться для Насраллы. Бедняга живет лишь на 1400 долларов. Мое сердце кровью обливается", - написал в Twitter Мохаммад Вассеф Али, прикрепив хештэг "МирПовелсяНаТвоюЛожь".

В то же время, резко поменяв свою риторику, Насралла отказался отвечать, сколько денег Иран перечисляет "Хизбалле" в целом.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:16
Ави Габай: Я - следующий премьер-министр
13:39
Обнаружена модель мира ацтеков
12:34
Макрон поставил крест на вступлении Турции в ЕС
12:00
Эпический трейлер фильма о еврейском богатыре "Самсон"
11:13
Маккаби уступает Реалу
10:52
ХАМАС и Исламский джихад призвали ООП не признавать Израиль
09:55
Столкновение самолетов в аэропорту Торонто (видео)  
09:18
Джон Кьюсак и Марк Руффало поддержали бойкот Израиля
08:46
На Кипре арестован израильтянин за торговлю органами
07:59
Команда Трампа пыталась "убить" резолюцию Совбеза 2334
05:23
Алкоголь разрушает ДНК
04:43
Россия продолжит помогать Сирии в 2018 году
03:44
Олег Табаков идёт на поправку
02:39
ООН призвал Иран минимизировать применение силы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus