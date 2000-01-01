Насралла сложил себе цену

Оказалось, что не только жители охваченного антиправительственными демонстрациями Ирана живут за чертой бедности, но и генсек "Хизбаллы" едва ли сводит концы с концами. В интервью одному из ливанских телеканалов он заявил, что получает от Ирана до 1400 долларов в месяц.
"Какова моя ежемесячная иранская зарплата? Мне не приходилось прежде отвечать на этот вопрос. Они отчисляют от 1300 дор 1400 долларов", - заявил он, улыбаясь, в эфире ливанского телевидения.
Как сообщает "Аль-Арабия", ливанские активисты высмеяли это заявление, как нелепую попытку унять недовольство иранских протестующих - финансирование своих террористических марионеток Тегераном было одним из поводов для недовольства демонстрантов. Очевидно, что этой суммы может хватить на еду и коммунальные траты, однако ни на аренду помещений, ни на оружие или поездки в Сирию этого никак не хватит.
"Пора бы скинуться для Насраллы. Бедняга живет лишь на 1400 долларов. Мое сердце кровью обливается", - написал в Twitter Мохаммад Вассеф Али, прикрепив хештэг "МирПовелсяНаТвоюЛожь".
В то же время, резко поменяв свою риторику, Насралла отказался отвечать, сколько денег Иран перечисляет "Хизбалле" в целом.