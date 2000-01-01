06.01 12:34 MIGnews.com

Макрон поставил крест на вступлении Турции в ЕС

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У президента Франции Эмманюэля Макрона есть плохая новость для его турецкого коллеги – Турции и Евросоюзу не по пути из-за действий Реджепа Эрдогана во время путча полуторалетней давности и прочих нарушений в области прав человека."Что же касается отношений с Европейским союзом, то остается очевидным тот факт, что недавние события и решения, принятые руководством Турции не позволяют достичь прогресса в этом процессе", - заявил он на совместной конференции с Эрдоганом, состоявшейся 5 января в Елисейском дворце.Французский президент заявил о том, что демократические государства должны уважать "верховенство закона", выразил беспокойство о десятках заключенных журналистов, профессоров и студентов Галатасарайского университета, которые происходили в Турции в последние месяцы.Развивая эту тему, Макрон предложил в целом пересмотреть будущее европейско-турецких отношений, заявив, что вместо интеграции стоит взять за основу модель партнерства или взаимодействия.Его собеседник посетовал на то, что Анкара уже "устала ждать возможного членства в ЕС", и пригрозил "определенными мерами", если терпение турок закончится."Анкара не настроена на постоянные просьбы о принятии в состав Евросоюза", — заявил Эрдоган.