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Макрон поставил крест на вступлении Турции в ЕС | Фото: EU2017EE Estonian Presidency/Flickr06.01 12:34   MIGnews.com

Макрон поставил крест на вступлении Турции в ЕС

У президента Франции Эмманюэля Макрона есть плохая новость для его турецкого коллеги – Турции и Евросоюзу не по пути из-за действий Реджепа Эрдогана во время путча полуторалетней давности и прочих нарушений в области прав человека.

"Что же касается отношений с Европейским союзом, то остается очевидным тот факт, что недавние события и решения, принятые руководством Турции не позволяют достичь прогресса в этом процессе", - заявил он на совместной конференции с Эрдоганом, состоявшейся 5 января в Елисейском дворце.

Французский президент заявил о том, что демократические государства должны уважать "верховенство закона", выразил беспокойство о десятках заключенных журналистов, профессоров и студентов Галатасарайского университета, которые происходили в Турции в последние месяцы.

Развивая эту тему, Макрон предложил в целом пересмотреть будущее европейско-турецких отношений, заявив, что вместо интеграции стоит взять за основу модель партнерства или взаимодействия.

Его собеседник посетовал на то, что Анкара уже "устала ждать возможного членства в ЕС", и пригрозил "определенными мерами", если терпение турок закончится.

"Анкара не настроена на постоянные просьбы о принятии в состав Евросоюза", — заявил Эрдоган.
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