06.01 13:12 MIGnews.com

В Красном море появится военная база Турции?

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Несмотря на непрекращающийся хаос на многострадальном Ближнем Востоке, местные силы продолжают борьбу за региональную гегемонию, пишет в Jerusalem Post израильский дипломат, экс-посол в Швеции, Египте и Румынии Цви Мазель.Автор утверждает, что вдобавок к размещению военного контингента в опальном Катаре (помешав военной интервенции стран Залива) Турция вознамерилась построить военно-морскую базу на Красном море. Она появится на суданском острове Суакин.В общем-то, уже не суданском, а турецком – в конце декабря президент Судана Омар аль-Башир и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о передаче острова Анкаре для восстановления и руководства им в течение неопределенного срока. Формально Суакин был передан для восстановления памятников Османской эпохи, которой он принадлежал в XVI веке.Как пишет Мазель, данное место представляет стратегический интерес, так как находится неподалеку от одноименного суданского порта, а также в 50 км от Порт-Судана – второго по величине города этого африканского государства. Кроме того, у Суакина налажено ежедневное паромное сообщение с саудовской Джиддой.Согласно двустороннему договору Турция обязуется построить на острове порты для обслуживания гражданских и военных судов. По этому поводу турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил, что у Анкары уже имеется военная база в Сомали."Наш президент поручил нам оказать помощь армии и полицейским силам Судана", - сказал он.Автор предполагает, что Анкара вознамерилась создать линию военных объектов вдоль восточноафриканского побережья Красного моря. Вероятнее всего, Суакин станет стратегическим наблюдательным пунктом, контролирующим движение в Красном море и где смогут останавливаться турецкие военно-морские суда.Такой оборот нежелателен для Египта, поскольку Турция вторгается в область, необходимую для оборонных маневров. Не будет лишним напомнить о натянутых отношениях между двумя государствами.Что же касается египетско-суданских отношений, то они в целом неплохие, если бы не два "но": перераспределение вод Нила между Египтом, которому отведено 80% реки, и остальными странами Африки, а также регионы пограничных Халаиб и Шалатейн, которые Судан потребовал вернуть себе после объявления независимости в 1956 году (и до сих пор номинально не отказался от этих претензий).Однако именно наращивание регионального влияния Турцией считается основным фактором развития египетских ВМФ и ВВС (за последние годы Каир приобрел 3 немецкие подлодки, десятки российских военных самолетов, а также 2 вертолета, фрегат и военные самолеты у Франции).Цви Мазель считает, что сближение Турции с Катаром фактически блокирует формирование антииранского фронта в Персидском заливе, а их соглашения о военном сотрудничестве с Сомали и Суданом представляют прямую угрозу не только Египту, но и Израилю, чьи суда и самолеты проходят через это море по пути в Азию и Африку.