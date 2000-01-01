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Ави Габай: Я - следующий премьер-министр 06.01 15:16   MIGnews.com

Ави Габай: Я - следующий премьер-министр

Председатель партии "Авода" Ави Габай предсказывает победу своей политсилы на следующих парламентских выборах и, соответственно, свое назначение премьер-министром.

Выступая на субботнем культурном мероприятии в Модиине, Габай заявил о необходимости проведения выборов как можно скорее. Мол, это пойдет на пользу стране, которой руководит правительство, "озабоченное лишь собственным выживанием".



Тем не менее, экс-министр предполагает, что выборы пройдут не раньше следующего ноября.

Продолжив критиковать правительство, Габай обрушился на "законопроект о супермаркетах".

"Я решительно выступаю против этого закона. Определять свои местные правила должны исключительно местные органы власти, и лишь в соответствии с характером жителей надо решать – открывать минимаркеты в шаббат или нет", - заявил лидер "Аводы".

Напомним, что аналогичную точку зрения разделяют не только оппозиционеры, но я члены парламентского большинства. В частности, против инициативы ШАСа выступила партия НДИ полным составом, а также отдельные члены "Ликуда" и "Кулану".
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