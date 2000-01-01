07.01 00:11 MIGnews.com

Племянник Пан Ги Муна признался во взяточничестве

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Племянник бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, обвиненный властями США во взяточничестве, признал в пятницу свою вину. Об этом сообщило агентство Reuters.По его данным, 30-летний Чу Хе н Пан признался в суде Манхэттена в том, что принимал участие в сговоре с целью дачи взятки некоему чиновнику из Катара, чтобы убедить его суверенный инвестиционный фонд приобрести комплекс во Вьетнаме, построенный южнокорейской строительной фирмы Keangnam Enterprises, в которой его отец Пан Ги Сан занимал должность старшего советника.Приговор в отношении Чу Хён Пана будет вынесен 29 июне, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пан Ги Сану американские власти предъявили обвинения заочно.