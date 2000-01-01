07.01 06:21 MIGnews.com

Партия Меркель – за депортацию мигрантов-антисемитов

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Немецкие парламентарии от блока Ангелы Меркель Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз намерены добиваться высылки из страны мигрантов, открыто высказывающих антисемитские взгляды.Об этом говорится в проекте документа, который депутаты от фракции ХДС/ХСС в Бундестаге намерены вынести на обсуждение парламента 27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста."Тому, кто отвергает жизнь евреев в Германии или ставит под вопрос право Израиля на существование, не должно быть места в нашей стране", - приводит газета Die Welt выдержки из документа.Парламентарии от ХДС/ХСС призывают правительство использовать правовые возможности для высылки таких мигрантов из страны."Мы должны решительно противостоять, в том числе, антисемитизму мигрантов арабского происхождения и прибывших из стран Африки", - приводит издание слова зампреда фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Штефана Харбарта.