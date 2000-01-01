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Франция не поддержала позицию США по Ирану | Фото:06.01 16:33   MIGnews.com

Франция не поддержала позицию США по Ирану

События в Иране не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности. Об этом в субботу, 6 января заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности", -отметил Делаттр.

"Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов", - подчеркнул он.

"Изменения придут в Иран не извне, а от самого иранского народа", - добавил Делаттр.

Напомним, США на эктренном заседании Совбеза ООН 5 января заявили, что происходящее в Иране затрагивает вопрос международного мира и безопасности.

В свою очередь представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США "располагают возможностями для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто прибегает к насилию против демонстрантов, способствует цензуре и крадет у народа Ирана".

А постпред США при ООН Никки Хейли заявила об опасности развития ситуации в стране по сирийскому сценарию.

Ранее сообщалось, что постпред Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил США в многолетней истории вмешательства во внутренние дела страны.

Отметим, в Иране с 28 декабря проходят акции протеста. Жертвами уличных столкновений стали 45 человек, в том числе сотрудники полиции. За участие в беспорядках арестованы свыше 450 активистов. Президент ИРИ Хасан Роухани заявил, что акции вызваны как внутренними проблемами, так и вмешательством других стран.
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