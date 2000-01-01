06.01 16:54 MIGnews.com

США заморозили перевод 125 млн долларов палестинцам

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Правительство США заморозило выплату 125 миллионов долларов финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР).Об этом в субботу, 6 января сообщает Десятый израильский телеканал со ссылкой на источники в дипломатических кругах.Как сообщается, данная сумма составляет треть от ежегодных взносов, которые США перечисляет БАПОР.Напомним, денежный перевод должен был состояться 1 января, но был заблокирован из-за негативной реакции палестинцев на решение президента США признать Иерусалим столицей Израиля.Издание отмечает, данные средства будут заморожены, пока администрация США не завершит рассмотрение вопроса об оказании помощи Палестине.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп написал в своем Twitter, что палестинцы "не ценят и не уважают" США, несмотря на то, что Вашингтон выделяет Палестине миллионы долларов ежегодно.